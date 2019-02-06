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Генеральний секретар НАТО анонсував зустріч на вищому рівні в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу зустрінуться в Лондоні в грудні 2019 року. Про це оголосив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.

"Я радий оголосити, що союзники домовилися, що наступна зустріч глав держав і урядів НАТО відбудеться в Лондоні в грудні 2019 року", - сказав Генеральний секретар.

Він подякував Сполученому Королівству за згоду провести цю зустріч в рік 70-річчя НАТО.

"Зустріч у Лондоні дасть можливість главам держав і урядів союзників розглянути проблеми безпеки, з якими ми стикаємося зараз і будемо в майбутньому, а також забезпечити продовження адаптації НАТО для забезпечення безпеки свого населення, що становить майже один мільярд людей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше 6 лютого міністр закордонних справ Македонії Олександр Димитров і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підписали угоду про вступ держави до Альянсу.

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