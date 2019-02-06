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Генеральный секретарь НАТО анонсировал встречу на высшем уровне в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО анонсировал встречу на высшем уровне в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 7246 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Главы государств и правительств Североатлантического альянса встретятся в Лондоне в декабре 2019 года. Об этом объявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Я рад объявить, что союзники договорились, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - сказал Генеральный секретарь.

Он поблагодарил Соединенное Королевство за согласие провести эту встречу в год 70-летия НАТО.

"Встреча в Лондоне даст возможность главам государств и правительств союзников рассмотреть проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся сейчас и будем в будущем, а также обеспечить продолжение адаптации НАТО для обеспечения безопасности своего населения, составляющего почти один миллиард человек", - отметил он.

Напомним, ранее 6 февраля министр иностранных дел Македонии Александр Димитров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение о вступлении государства в Альянс.

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