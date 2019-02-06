Генеральный секретарь НАТО анонсировал встречу на высшем уровне в Лондоне

"Я рад объявить, что союзники договорились, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - сказал Генеральный секретарь.



Он поблагодарил Соединенное Королевство за согласие провести эту встречу в год 70-летия НАТО.



"Встреча в Лондоне даст возможность главам государств и правительств союзников рассмотреть проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся сейчас и будем в будущем, а также обеспечить продолжение адаптации НАТО для обеспечения безопасности своего населения, составляющего почти один миллиард человек", - отметил он.



Напомним, ранее 6 февраля министр иностранных дел Македонии Александр Димитров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение о вступлении государства в Альянс.