Євросоюз не повинен створювати конкуренцію НАТО в питаннях оборони - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Євросоюз не повинен в питаннях оборони створювати конкуренцію НАТО і допускати односторонніх кроків. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг в опублікованому в четвер інтерв’ю медіагрупи Funke, передає УНН.
“Європейська безпека залежить від трансатлантичних відносин”, — вважає він. “ЄС ні в якому разі не повинен сигналізувати про те, що він може діяти самостійно”, — підкреслив Столтенберг.
“Я вірю в ЄС, але не як в альтернативу НАТО”, — додав він.
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Генсек нагадав, що після виходу Великобританії з Євросоюзу “партнери по альянсу за межами ЄС нестимуть 80% витрат НАТО на оборону”.
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При цьому Столтенберг стверджував, що вітає “всі європейські зусилля” у військовій сфері, в тому числі плани зі створення фонду, з якого передбачається фінансувати значущі проекти в сфері оборони.
“Але важливо, щоб це було доповнюючим елементом до НАТО, а не знаходилося в конкуренції з нею”, — вважає генсек альянсу.
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Як повідомляв УНН, на саміті НАТО влітку 2018 року 21 президент і прем’єр країн-членів підтвердив, що двері НАТО відкриті для України, і що вона має повне право вирішувати самостійно, чи вступати в Альянс.