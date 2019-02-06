Німеччина пообіцяла НАТО підвищити витрати на оборону

Посол Німеччини в НАТО Ханс-Дітер Лукас напередодні передав Генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу документ, в якому викладається стратегія підвищення фінансування бундесверу і військового комплексу у цілому до 1,5 відсотка ВВП. Таким чином, загальне підвищення витрат ФРН на оборону з 2014 до 2024 року сягне 80% - з 33 до 60 млрд євро на рік.

У переданому НАТО документі наголошується, що військовий бюджет Німеччини буде продовжувати рости і після 2024 року, проте без вказівки конкретних цифр.

З огляду на розвиток економічної ситуації в країні, реалізація цих планів може бути непростою. На сьогоднішній день міністерством фінансів ФРН було передбачено конкретне поетапне підвищення військових витрат лише в 2019 і 2020 році.

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц 4 лютого повідомив про те, що держава очікує зниження податкових надходжень до обсягу близько 5 млрд євро на рік. Таким чином, до 2023 року бюджет недоотримає близько 24,7 млрд євро.

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн підтвердила 5 лютого намір Німеччини збільшити витрати на оборону до 1,5% ВВП, зазначивши при цьому, що основною метою НАТО має бути не збільшення бюджету, а підвищення боєздатності окремих країн-членів. "Можна витрачати величезні суми на утримання власної армії і при цьому нічого не робити для НАТО", - заявила фон дер Ляйен.

Цей крок розцінюється експертами як реакція Німеччини на критику президента США Дональда Трампа, який закликає всі країни - члени НАТО підняти їх військові витрати до 2% ВВП.

Виступаючи на саміті НАТО влітку 2018 року в Брюсселі, очільник Білого дому заявив, що США не виключають можливості вийти з Альянсу, у разі якщо партнери не виконають цю вимогу. Для порівняння: витрати США на оборону становлять сьогодні близько 3,5% від ВВП.