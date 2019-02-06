Германия пообещала НАТО повысить расходы на оборону

Посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас накануне передал Генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу документ, в котором излагается стратегия повышения финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП. Таким образом, общее повышение расходов ФРГ на оборону с 2014 до 2024 года составит 80% - с 33 до 60 млрд евро в год.

В переданном НАТО документе отмечается, что военный бюджет Германии будет продолжать расти и после 2024 года, однако без указания конкретных цифр.

Учитывая развитие экономической ситуации в стране, реализация этих планов может быть непростой. На сегодняшний день министерством финансов ФРГ было предусмотрено конкретное поэтапное повышение военных расходов лишь в 2019 и 2020 году.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц 4 февраля сообщил о том, что государство ожидает снижения налоговых поступлений до объема порядка 5 млрд евро в год. Таким образом, до 2023 года бюджет недополучит около 24,7 млрд евро.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подтвердила 5 февраля намерение Германии увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП, отметив при этом, что основной целью НАТО должно являться не увеличение бюджета, а повышение боеспособности отдельных стран-членов. "Можно тратить огромные суммы на содержание собственной армии и при этом ничего не делать для НАТО", - заявила фон дер Ляйен.

Данный шаг расценивается экспертами как реакция Германии на критику президента США Дональда Трампа, призывающего все страны - члены НАТО поднять их военные расходы до 2% ВВП.

Выступая на саммите НАТО летом 2018 года в Брюсселе, глава Белого дома заявил, что США не исключают возможности выйти из Альянса, в случае если партнеры не выполнят это требование. Для сравнения: расходы США на оборону составляют сегодня около 3,5% от ВВП.