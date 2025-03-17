Европейский Совет призовет россию проявить "волю к миру": СМИ увидели проект выводов саммита ЕС

Европейский Совет призвал Россию проявить политическую волю к прекращению войны против Украины. Об этом пишет tg24.sky со ссылкой на проект выводов Европейского Совета, передает УНН.

Европейский Совет "призывает Россию проявить реальную политическую волю к прекращению войны". Также Совет Европы приветствует совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам их встречи в Королевстве Саудовская Аравия 11 марта 2025 года. В частности - предложения по соглашению о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Также Европейский Союз и его государства-члены "будут способствовать мирному процессу и помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины, что соответствует интересам как Украины, так и Европы в целом".

Напомним

Украинская делегация обсуждала с США в Джидде возможности справедливого завершения войны. Сибига отметил необходимость согласия рф на прекращение огня.

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