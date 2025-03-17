Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закликала росію проявити політичну волю до припинення війни проти України. Про це пише tg24.sky із посиланням на проєкт висновків Європейської Ради, передає УНН.

Європейська Рада "закликає Росію проявити реальну політичну волю до припинення війни". Також Рада Європи вітає спільну заяву України та Сполучених Штатів за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія 11 березня 2025 року. Зокрема - пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарних зусиль та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку Сполучених Штатів.

Також Європейський Союз та його держави-члени "сприятимуть мирному процесу та допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України, що відповідає інтересам як України, так і Європи в цілому".

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