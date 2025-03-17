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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Київ • УНН

 • 93693 перегляди

Проявити "реальну політичну волю" до припинення війни закликали рф у Європейській Раді. Також у міжнародній організації вітають спільну заяву України та США щодо можливої угоди про припинення вогню.

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закликала росію проявити політичну волю до припинення війни проти України. Про це пише tg24.sky із посиланням на проєкт висновків Європейської Ради, передає УНН.

Європейська Рада "закликає Росію проявити реальну політичну волю до припинення війни". Також Рада Європи вітає спільну заяву України та Сполучених Штатів за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія 11 березня 2025 року. Зокрема - пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарних зусиль та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку Сполучених Штатів.

Також Європейський Союз та його держави-члени "сприятимуть мирному процесу та допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України, що відповідає інтересам як України, так і Європи в цілому".

Нагадаємо

Українська делегація обговорювала з США у Джидді можливості справедливого завершення війни. Сибіга наголосив на необхідності згоди рф на припинення вогню.

Трамп планує "продуктивну розмову" з путіним - голова нацрозвідки США17.03.25, 16:57 • 40187 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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