Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

Европейский парламент принял предложенную реформу рынка электроэнергии ЕС, которая, в частности, должна снизить зависимость цены на электроэнергию от нестабильных цен на ископаемое топливо и ускорить развертывание возобновляемых источников энергии. Об этом УНН пишет со ссылкой на портал Европарламента.

Детали

433 депутатов поддержали реформу, 140 голосовали против, а 15 воздержались.

Отмечается, что реформа направлена на защиту потребителей от скачков цен, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и улучшение защиты прав потребителей.

Европейская Комиссия, которая представила предложение, заявляет, что реформа рынка направлена на то, чтобы сделать энергетический рынок ЕС более устойчивым и сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочной рыночной цены на электроэнергию.

Согласно предложению, которое принял Европарламент, уязвимые потребители будут защищены от отключения электроэнергии, в том числе во время споров между поставщиками и потребителями.

Согласно законопроекту, который еще требует формального утверждения Советом ЕС, чтобы стать законом, в случае очень высоких цен и при определенных условиях ЕС может объявить региональный или общеевропейский кризис цен на электроэнергию, что позволит странам-членам принять временные меры для установления цен на электроэнергию для малых и средних предприятий и энергоемких промышленных потребителей.

Реформа также позволит использовать так называемые контракты на разницу (CfD), или эквивалентные схемы с такими же последствиями, во всех инвестициях в новое производство электроэнергии, независимо от того, это возобновляемые источники энергии или атомная энергетика, заявили в Европарламенте.

Парламент сделал шаг вперед в демократизации энергетики, создав рыночную модель, которая реагирует на недостатки, выявленные энергетическим кризисом. Все потребители, включая микро-, малые и средние предприятия, будут иметь доступ к долгосрочным, доступным и стабильным ценам - сказал депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес.

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