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Европарламент выделил 1 млрд евро на восстановление ряда стран после прошлогодних наводнений

Европарламент выделил 1 млрд евро на восстановление ряда стран после прошлогодних наводнений

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:27  •  1960 просмотра

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Депутаты Европарламента одобрили выделение более 1 млрд евро из Фонда солидарности ЕС для 5 стран, пострадавших от наводнений в 2023 году. Наибольшие суммы получат Словения, Италия и Греция.

Во вторник, 8 октября, депутаты Европарламента одобрили выделение более 1 миллиарда евро из Фонда солидарности ЕС на поддержку восстановления пяти стран Евросоюза после наводнений, произошедших в 2023 году. об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали

Из Фонда солидарности ЕС в целом выделят почти 1,029 миллиарда евро. Из них наибольшую сумму - 428,4 миллиона евро - направят Словении, 378,8 миллиона евро - Италии, 101,5 миллиона евро - Греции.

Дополнительно Франция и Австрия получат 46,7 и 5,2 миллиона евро соответственно, согласно принятому предложению.

Предполагается, что средства ЕС должны покрыть часть расходов на аварийно-восстановительные работы, в частности ремонт поврежденной инфраструктуры, охрану культурного наследия и проведение очистных работ.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии, которая пострадала от наводнения. Кабинет министров должен обеспечить выполнение этого решения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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