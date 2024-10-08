Европарламент выделил 1 млрд евро на восстановление ряда стран после прошлогодних наводнений
Киев • УНН
Депутаты Европарламента одобрили выделение более 1 млрд евро из Фонда солидарности ЕС для 5 стран, пострадавших от наводнений в 2023 году. Наибольшие суммы получат Словения, Италия и Греция.
Во вторник, 8 октября, депутаты Европарламента одобрили выделение более 1 миллиарда евро из Фонда солидарности ЕС на поддержку восстановления пяти стран Евросоюза после наводнений, произошедших в 2023 году. об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента
Детали
Из Фонда солидарности ЕС в целом выделят почти 1,029 миллиарда евро. Из них наибольшую сумму - 428,4 миллиона евро - направят Словении, 378,8 миллиона евро - Италии, 101,5 миллиона евро - Греции.
Дополнительно Франция и Австрия получат 46,7 и 5,2 миллиона евро соответственно, согласно принятому предложению.
Предполагается, что средства ЕС должны покрыть часть расходов на аварийно-восстановительные работы, в частности ремонт поврежденной инфраструктуры, охрану культурного наследия и проведение очистных работ.
Напомним,
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