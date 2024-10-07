Зеленський наказав надати гуманітарну допомогу Чехії, яка постраждала від повені
Київ • УНН
Президент України підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії, яка постраждала від повені. Кабінет міністрів має забезпечити виконання цього рішення.
Президент України Володимир Зеленський наказав передати Чехії, яка постраждала від повені гуманітарну допомогу. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави оприлюднений на сайті президента
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З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці
Згідно з документом Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці.
Нагадаємо
У вересні Україна надіслала Чехії партію промислових осушувачів для допомоги у боротьбі з масштабними повенями. Вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові.