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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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4 октября 2024, 12:51  •  187779 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский приказал оказать гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения

Зеленский приказал оказать гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 17:14  •  8281 просмотра

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Президент Украины подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии, пострадавшей от наводнения. Кабинет министров должен обеспечить выполнение этого решения.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал передать Чехии, которая пострадала от наводнения гуманитарную помощь. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства обнародованный на сайте президента

Детали

С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю: предоставить гуманитарную помощь Чешской Республике

- говорится в указе №696/2024. 

Согласно документу Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чешской Республике.

Напомним,

В сентябре Украина направила Чехии партию промышленных осушителей для помощи в борьбе с масштабными наводнениями. Груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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