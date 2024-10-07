Зеленский приказал оказать гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии, пострадавшей от наводнения. Кабинет министров должен обеспечить выполнение этого решения.
Президент Украины Владимир Зеленский приказал передать Чехии, которая пострадала от наводнения гуманитарную помощь. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства обнародованный на сайте президента
Детали
С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю: предоставить гуманитарную помощь Чешской Республике
Согласно документу Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чешской Республике.
Напомним,
В сентябре Украина направила Чехии партию промышленных осушителей для помощи в борьбе с масштабными наводнениями. Груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове.