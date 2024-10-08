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Європарламент виділив 1 млрд євро на відновлення низки країн після торішніх повеней

Європарламент виділив 1 млрд євро на відновлення низки країн після торішніх повеней

Київ • УНН

 • 17435 перегляди

Депутати Європарламенту схвалили виділення понад 1 млрд євро з Фонду солідарності ЄС для 5 країн, постраждалих від повеней у 2023 році. Найбільші суми отримають Словенія, Італія та Греція.

У вівторок, 8 жовтня, депутати Європарламенту схвалили виділення понад 1 мільярда євро з Фонду солідарності ЄС на підтримку відновлення п'яти країн Євросоюзу після повеней, що сталися у 2023 році. про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі

З Фонду солідарності ЄС загалом виділять майже 1,029 мільярда євро. З них найбільшу суму – 428,4 мільйона євро – скерують Словенії, 378,8 мільйона євро – Італії, 101,5 мільйона євро – Греції.

Додатково Франція та Австрія отримають 46,7 та 5,2 мільйона євро відповідно, згідно з ухваленою пропозицією.

Передбачається, що кошти ЄС мають покрити частину витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури, охорону культурної спадщини та проведення очисних робіт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії, яка постраждала від повені. Кабінет міністрів має забезпечити виконання цього рішення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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