Європарламент виділив 1 млрд євро на відновлення низки країн після торішніх повеней
Київ • УНН
Депутати Європарламенту схвалили виділення понад 1 млрд євро з Фонду солідарності ЄС для 5 країн, постраждалих від повеней у 2023 році. Найбільші суми отримають Словенія, Італія та Греція.
У вівторок, 8 жовтня, депутати Європарламенту схвалили виділення понад 1 мільярда євро з Фонду солідарності ЄС на підтримку відновлення п'яти країн Євросоюзу після повеней, що сталися у 2023 році. про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Європарламенту
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З Фонду солідарності ЄС загалом виділять майже 1,029 мільярда євро. З них найбільшу суму – 428,4 мільйона євро – скерують Словенії, 378,8 мільйона євро – Італії, 101,5 мільйона євро – Греції.
Додатково Франція та Австрія отримають 46,7 та 5,2 мільйона євро відповідно, згідно з ухваленою пропозицією.
Передбачається, що кошти ЄС мають покрити частину витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури, охорону культурної спадщини та проведення очисних робіт.
Нагадаємо
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