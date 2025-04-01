Европарламент снял неприкосновенность с политика АдГ из-за коллажа с "гитлеровским приветствием"

Депутаты Европарламента проголосовали за снятие неприкосновенности с представителя ультраправой группы "Европа суверенных наций" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петера Быстрона.

Передает УНН со ссылкой на Die Welt и Die Zeit.

Детали

Большинство депутатов Европарламента в Страсбурге проголосовали за лишение Быстрона иммунитета. Предпосылкой к этому стала публикация фотомонтажа с гитлеровским приветствием, которую обнародовал Быстрон после отстранения от должности украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Расследование публикации в социальной сети вела прокуратура Мюнхена.

Речь идет о коллаже с изображением нескольких ведущих немецких политиков. Некоторые из них протягивают правую руку вверх. По мнению прокуратуры, коллаж создает у пользователей впечатление, что политики отдают гитлеровское приветствие.

Сейчас Быстрона обвиняют в том, что он "молчаливо согласился с этим и распространял символику неконституционных организаций".

Справка

Из-за расследования Бундестаг, членом которого в то время был Быстрон, уже отказался от его иммунитета в 2023 году. Поскольку политик АдГ сейчас является членом Европейского парламента, уголовное производство против него было временно приостановлено, поскольку Европарламент также должен был отказаться от его иммунитета.

Политику от АдН угрожают новые юридические проблемы

У судебной власти много вопросов к Быстрону. Генеральная прокуратура Мюнхена хочет расследовать его по подозрению в коррупции и отмывании денег. Петра Быстрона обвиняют в том, что он принимал наличные от окружения пророссийского портала "Голос Европы".

Быстрон всегда отрицал обвинения против него и называл производство политически мотивированным. Презумпция невиновности действует до окончательного завершения производства. Когда парламент примет решение о снятии неприкосновенности по этому делу, пока неизвестно.

Напомним

ГУР МО Украины обнародовало данные о 11 российских пропагандистах, распространяющих кремлевские нарративы и оправдывающих войну. В списке журналисты, военные корреспонденты и блогеры.

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