Європарламент зняв недоторканність з політика АдН через колаж з "гітлерівським вітанням"
Київ • УНН
Європарламент позбавив імунітету Петера Бистрона з АдН, після публікації фотомонтажу з гітлерівським привітанням. Інцидент з публікацією провокативного колажу відбувся після відсторонення від посади українського посла в Німеччині Андрія Мельника.
Депутати Європарламенту проголосували за зняття недоторканності з представника ультраправої групи "Європа суверенних націй" і партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Петера Бистрона.
Передає УНН із посиланням на Die Welt та Die Zeit.
Деталі
Більшість депутатів Європарламенту у Страсбурзі проголосували за позбавлення Бистрона імунітету. Передумовою до цього стала публікація фотомонтажу з гітлерівським привітанням, яку оприлюднив Петер Бистрон після відсторонення від посади українського посла в Німеччині Андрія Мельника.
Розслідування публікації в соціальній мережі вела прокуратури Мюнхена.
Йдеться про колаж із зображенням кількох провідних німецьких політиків. Деякі з них простягають праву руку вгору. На думку прокуратури, колаж створює у користувачів враження, що політики віддають гітлерівське вітання.
Наразі Бистрона звинувачують у тому, що він "мовчазно погодився з цим і поширював символіку неконституційних організацій".
Довідка
Через розслідування Бундестаг, членом якого на той час був Бистрон, вже відмовився від його імунітету у 2023 році. Оскільки політик АдН зараз є членом Європейського парламенту, кримінальне провадження проти нього було тимчасово призупинено, бо Європарламент також повинен був відмовитися від його імунітету.
Політику від АдН загрожують нові юридичні проблеми
Судова влада має багато питань щодо Бистрона. Генеральна прокуратура Мюнхена хоче розслідувати його за підозрою в корупції та відмиванні грошей. Петра Бистрона звинувачують у тому, що він приймав готівку від оточення проросійського порталу "Голос Європи".
Бистрон завжди заперечував звинувачення проти нього та називав провадження політично мотивованим. Презумпція невинуватості діє до остаточного завершення провадження. Коли парламент ухвалить рішення про зняття недоторканності у цій справі, поки невідомо.
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