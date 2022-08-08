"Европа сидит на пороховой бочке" из-за ядерного шантажа рф - Подоляк

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В Офисе Президента подчеркнули, что российская федерация открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС в городе Энегодар. Как отмечается, страна-агрессор минирует территорию атомной электростанции и хранит снаряды в цехах. Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

«рф открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС: минирование территории АЭС; хранение снарядов в цехах; прямые угрозы подрывом, чтобы оставить «выжженную землю». Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBSNews?», – говорится в его заявлении.

Дополнение 

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность относительно ситуации на Запорожской АЭС, которую оккупанты захватили в начале марта. Из-за обстрелов российскими военными Запорожской атомной электростанции в Энергодаре открыто производство.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции после вражеского обстрела крупнейшей в Европе атомной станции в минувшие выходные. 

Оккупационные российские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы обесточить юг Украины. Представитель пресс-службы ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального марафона сообщил, что на Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли оружие и взрывчатку.

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