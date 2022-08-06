На Запорізьку АЕС окупанти завезли зброю та вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представник пресслужби ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку. Про це повідомляє УНН.
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За його словами, росіяни замінували низку комунікацій. Серед них газопостачання, електропостачання та водопостачання. Юсов вважає, що це робиться перед «неминучим контрнаступом ЗСУ».
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"Росіяни завозять зброю, техніку та вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами Запорізької ЕС в Енергодарі", – сказав Андрій Юсов.
Представник пресслужби додав, що МАГАТЕ і ООН не контролюють цю ситуацію.
Нагадаємо
5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.