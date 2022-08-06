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На Запорізьку АЕС окупанти завезли зброю та вибухівку

На Запорізьку АЕС окупанти завезли зброю та вибухівку

Київ • УНН

 • 182956 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представник пресслужби ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, росіяни замінували низку комунікацій. Серед них газопостачання, електропостачання та водопостачання. Юсов вважає, що це робиться перед «неминучим контрнаступом ЗСУ».

Цитата

"Росіяни завозять зброю, техніку та вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами Запорізької ЕС в Енергодарі", – сказав Андрій Юсов.

Представник пресслужби додав, що МАГАТЕ і ООН не контролюють цю ситуацію.

Нагадаємо

5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

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