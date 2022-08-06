На Запорожскую АЭС оккупанты завезли оружие и взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Представитель пресс-службы ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального марафона сообщил, что на Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли оружие и взрывчатку. Об этом сообщает УНН.
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По его словам, россияне заминировали ряд коммуникаций. Среди них газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Юсов считает, что это делается перед «неизбежным контрнаступлением ВСУ».
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"Россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками Запорожской ЕС в Энергодаре", – сказал Андрей Юсов.
Представитель пресс-службы добавил, что МАГАТЭ и ООН не контролируют эту ситуацию.
Напомним
5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупации. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.