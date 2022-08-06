На Запорожскую АЭС оккупанты завезли оружие и взрывчатку

Детали

По его словам, россияне заминировали ряд коммуникаций. Среди них газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Юсов считает, что это делается перед «неизбежным контрнаступлением ВСУ».

Цитата

"Россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками Запорожской ЕС в Энергодаре", – сказал Андрей Юсов.

Представитель пресс-службы добавил, что МАГАТЭ и ООН не контролируют эту ситуацию.

Напомним

5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупации. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.