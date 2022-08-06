В МАГАТЕ виразили стурбованість щодо обстрілів на Запорізькій АЕС

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"Я надзвичайно стурбований обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - заявив Рафаель Маріано Гроссі.

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У своїй заяві він, що військові дії, які ставлять під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції, є абсолютно неприйнятними, і їх необхідно уникати за будь-яку ціну.

"Я рішуче і терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкта з його шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, які здійснюються на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу", - підкреслив очільник МАГАТЕ.

Гроссі зазначив за для того, щоб запобігти виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки ядерної безпеки має першочергове значення. Він додав, що МАГАТЕ створило місію у допомозі стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС.

"Я не здамся. Я буду продовжувати наполягати – і наполягати знову – на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася", - додав Гроссі.

Нагадаємо

Повідомляється, що за даними слідства, 5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.