В МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу обстрелов на Запорожской АЭС

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"Я чрезвычайно обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью’ю населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил Рафаэль Мариано Гросси.

Детали

В своем заявлении он, что военные действия, которые ставят под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, абсолютно неприемлемы, и их необходимо избегать любой ценой.

"Я решительно и срочно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершаемые на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против нее персонала", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси отметил для того, чтобы предотвратить выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для предоставления технической поддержки ядерной безопасности имеет первостепенное значение. Он добавил, что МАГАТЭ создало миссию в помощи стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

"Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать – и настаивать снова – на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась", - добавил Гросси.

Напомним

Сообщается, что по данным следствия, 5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во времена. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.