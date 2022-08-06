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В МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу обстрелов на Запорожской АЭС

В МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу обстрелов на Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 157613 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ведомства.

Цитата

"Я чрезвычайно обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью’ю населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил Рафаэль Мариано Гросси.

Детали

В своем заявлении он, что военные действия, которые ставят под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, абсолютно неприемлемы, и их необходимо избегать любой ценой.

"Я решительно и срочно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершаемые на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против нее персонала", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси отметил для того, чтобы предотвратить выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для предоставления технической поддержки ядерной безопасности имеет первостепенное значение. Он добавил, что МАГАТЭ создало миссию в помощи стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

"Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать – и настаивать снова – на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась", - добавил Гросси.

Напомним

Сообщается, что по данным следствия, 5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во времена. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

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