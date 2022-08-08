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"Європа сидить на пороховій діжці" через ядерний шантаж рф - Подоляк

"Європа сидить на пороховій діжці" через ядерний шантаж рф - Подоляк

Київ • УНН

 • 135916 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Офісі Президента наголосили, що російська федерація відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС в місті Енегодар. Як зазначається, країна-агресор мінує територію атомної електростанції та зберігає снаряди в цехах. Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter, інформує УНН.

Цитата

«рф відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС: мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити «випалену землю». Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?», - ідеться в його заяві.

Доповнення 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі виразив стурбованість щодо ситуації на Запорізькій АЕС, яку окупанти захопили на початку березня. Через обстріл російськими військовими Запорізької атомній електростанції в Енергодарі відкрито провадження.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції після ворожого обстрілу найбільшої в Європі атомної станції минулих вихідних. 

Окупаційні російська війська обстрілюють ЗАЕС, щоб знеструмити південь України. Представник пресслужби ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку.

Українські Національні Новини

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