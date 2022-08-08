"Європа сидить на пороховій діжці" через ядерний шантаж рф - Подоляк

Цитата

«рф відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС: мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити «випалену землю». Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?», - ідеться в його заяві.

Доповнення

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі виразив стурбованість щодо ситуації на Запорізькій АЕС, яку окупанти захопили на початку березня. Через обстріл російськими військовими Запорізької атомній електростанції в Енергодарі відкрито провадження.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції після ворожого обстрілу найбільшої в Європі атомної станції минулих вихідних.

Окупаційні російська війська обстрілюють ЗАЕС, щоб знеструмити південь України. Представник пресслужби ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку.