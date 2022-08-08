Атака на Запорізьку АЕС "суїцидальна": Генсек ООН закликав до доступу на станцію

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"Будь-яка атака на атомну станцію - це суїцидальна річ", - заявив Гутерріш на пресконференції в Японії в понеділок, через два дні після участі в меморіальній церемонії в Хіросімі, присвяченій 77-м роковинам першого у світі атомного бомбардування.

Гутерреш сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен доступ до станції. "Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції", — сказав Гутерреш.

Доповнення

5 серпня загарбники із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використовували електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечити військову підтримку українського контрнаступу". В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".