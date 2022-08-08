Атака на Запорожскую АЭС "суицидальна": Генсек ООН призвал к доступу на станцию

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"Любая атака на атомную станцию ​​- это суицидальная вещь", - заявил Гутерриш на пресс-конференции в Японии в понедельник, через два дня после участия в мемориальной церемонии в Хиросиме, посвященной 77-й годовщине первой в мире атомной бомбардировки.

Гутерриш сказал, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) нужен доступ к станции. "Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий для стабилизации станции", - сказал Гутерриш.

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5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления". В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".