Еврокомиссия ожидает выделить Украине первые 9 млрд евро до конца июня

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Еврокомиссия выделит 9 млрд евро до конца июня, в частности 5,9 млрд на оборону. Остальные средства будут направлены на программу макрофинансовой помощи Украине.

Европейская комиссия ожидает, что первый транш в рамках нового пакета финансовой поддержки Украины на 90 млрд евро будет выделен до конца июня. Об этом заявил спикер Еврокомиссии во время брифинга 11 мая, передает УНН.

В ЕК заявили, что деньги должны поступить во втором квартале

Во время брифинга журналисты спросили представителей Еврокомиссии о сроках предоставления первого транша помощи Украине и могут ли средства быть выделены уже на следующей неделе.

Спикер ЕК заявил, что Брюссель "настроен" осуществить первые выплаты во втором квартале 2026 года.

"Мы ожидаем, что сможем выделить около 9 миллиардов евро в течение июня, самое позднее", – заявил спикер.

По его словам, из этой суммы 5,9 млрд евро предусмотрены на оборонные нужды Украины, а еще 3,2 млрд – в рамках программы макрофинансовой помощи.

В Еврокомиссии уточнили, что в настоящее время еще продолжается завершение нескольких необходимых документов, в частности меморандума о взаимопонимании, обновленного плана Ukraine Facility и кредитного соглашения.

В Брюсселе не дали четкого ответа относительно выплат уже на следующей неделе

Отдельно журналисты напомнили заявление еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, который ранее допустил возможность первых выплат уже на следующей неделе.

В ответ спикер Еврокомиссии не подтвердил прямо эти сроки, однако и не стал их опровергать.

"Если наши политические руководители дают ориентир по срокам, то кто мы такие, чтобы это отрицать?" – заявил он.

При этом представитель ЕК добавил, что работа над документами продолжается "день и ночь", а главная цель – завершить процедуры "в очень близком будущем" и перейти к этапу выделения средств.

Первый оборонный транш пойдет на украинские дроны

В Еврокомиссии также подтвердили, что первый оборонный транш будет касаться финансирования производства дронов в Украине.

В то же время переговоры по дальнейшим закупкам вооружения и оборонной продукции еще продолжаются.

