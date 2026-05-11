Глава дипломатии ЕС призывает открыть все переговорные кластеры с Украиной до лета

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывает открыть все переговорные кластеры с Украиной, необходимые для вступления в ЕС, "до лета", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Каллас, говоря о стремлении Украины вступить в ЕС, отметила, что страна достигла "замечательного прогресса в реформах в сложнейших условиях".

Украина планирует до июля открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС

Она сказала, что ЕС должен открыть все переговорные кластеры с Украиной до лета, чтобы продвинуть официальные переговоры о вступлении.

Сейчас есть новый импульс, и мы должны использовать его, чтобы продвинуть путь Украины в ЕС. Это означает открытие всех переговорных кластеров до лета. Вступление Украины в ЕС – это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность. И наше послание путину ясно: европейское будущее Украины для нас важнее, чем уничтожение Украины для россии - резюмировала Каллас.

Зеленский - Коште: Украина рассчитывает на открытие всех кластеров переговоров о вступлении в ЕС в этом и следующем месяце