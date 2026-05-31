Во Франции задержали около 800 человек из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов
УНН
Во Франции задержали 780 человек из-за беспорядков после матча ПСЖ. Ранения получили 219 гражданских и 57 правоохранителей в разных городах страны.
Во Франции после финала Лиги чемпионов с участием ПСЖ задержали почти 800 человек из-за беспорядков и нарушений общественного порядка. Беспорядки произошли в разных городах страны во время массовых празднований, сообщили в МВД Франции. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Детали
Глава МВД Лоран Нуньес рассказал, что по всей территории страны вечером 30 мая произошли многочисленные эксцессы после победы PSG в финале Лиги чемпионов.
В то же время он отметил, что в целом ситуация "осталась под контролем".
По всей территории страны задержали 780 человек, из них более половины – 480 – в Париже. В столице 277 человек оставили под стражей, среди них 82 несовершеннолетних.
Телесные повреждения получили 219 участников событий, из них восемь серьезно пострадали. В одном случае 17-летний юноша получил серьезные ножевые ранения.
Пострадали также 57 правоохранителей из рядов полиции и жандармерии.
Напомним
Накануне "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в серии пенальти и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
Перед финалом в Будапеште фанаты "ПСЖ" и "Арсенала" устроили массовую драку. Полиция Венгрии начала расследование по статье "групповое хулиганство".
