Украина планирует до июля открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС

Украина рассчитывает не позднее июля открыть все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Также в 2027 году страна имеет амбицию подписать договор о вступлении в ЕС. Об этом во время Часа вопросов к Правительству сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает УНН.

Тарас Качка отметил, что в ноябре Европейская комиссия обнародует общую оценку по странам-кандидатам в рамках пакета расширения.

За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов, и в следующем году выйти на подписание договора о вступлении в ЕС. Если оценки будут прорывными, амбиция заключить договор о вступлении в 2027 году будет реалистичной - заявил Тарас Качка.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил об отсутствии препятствий для членства Украины в ЕС и открытия переговорных кластеров.