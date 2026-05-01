Украина планирует до июля открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС

Эксклюзив
11:05 • 594 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент — за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
Эксклюзив
10:11 • 4362 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 35648 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 42990 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 66782 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 42097 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 41608 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 28875 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 26268 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 15745 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
Популярные новости
Трамп о войне против Ирана: США уже победили, но я хочу победить с большим преимуществом1 мая, 01:44 • 16304 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 1 мая1 мая, 03:00 • 14720 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике08:25 • 15250 просмотра
Коломойскому объявили новое подозрение08:41 • 17455 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов09:41 • 7858 просмотра
публикации
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость10:57 • 2714 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto10:30 • 5036 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов09:41 • 8566 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике08:25 • 15611 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики30 апреля, 19:05 • 35636 просмотра
Актуальные люди
УНН Lite
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo10:22 • 3078 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 42971 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 50257 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 61068 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 75004 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
Беспилотный летательный аппарат

Украина планирует до июля открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Украина планирует открыть шесть переговорных кластеров до июля и вступить в ЕС в 2027 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Украина рассчитывает не позднее июля открыть все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Также в 2027 году страна имеет амбицию подписать договор о вступлении в ЕС. Об этом во время Часа вопросов к Правительству сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает УНН.

Детали

Тарас Качка отметил, что в ноябре Европейская комиссия обнародует общую оценку по странам-кандидатам в рамках пакета расширения.

За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов, и в следующем году выйти на подписание договора о вступлении в ЕС. Если оценки будут прорывными, амбиция заключить договор о вступлении в 2027 году будет реалистичной

- заявил Тарас Качка.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил об отсутствии препятствий для членства Украины в ЕС и открытия переговорных кластеров.

