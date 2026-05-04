Зеленский - Коште: Украина рассчитывает на открытие всех кластеров переговоров о вступлении в ЕС в этом и следующем месяце

Украина рассчитывает на открытие всех шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС в течение этого и следующего месяцев, заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой на полях саммита в Ереване, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

С президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова