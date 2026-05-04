Зеленский - Коште: Украина рассчитывает на открытие всех кластеров переговоров о вступлении в ЕС в этом и следующем месяце
Киев • УНН
Зеленский и Кошта обсудили открытие шести переговорных кластеров с ЕС. Украина ожидает разблокирования 90 миллиардов евро финансовой помощи.
Украина рассчитывает на открытие всех шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС в течение этого и следующего месяцев, заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой на полях саммита в Ереване, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.
С президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова
Он также выразил благодарность Коште "за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро".
Важно, чтобы средства начали поступать как можно скорее и помогли Украине подготовиться к зиме
Украина готовит Drone Deal с ЕС и обсудила график первого транша кредита на дроны04.05.26, 11:38 • 2846 просмотров