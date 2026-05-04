Украина готовит Drone Deal с ЕС и обсудила график первого транша кредита на дроны

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита в Ереване, где стороны обсудили Drone Deal и график первого транша из 90 млрд евро кредита блока на дроны, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Важный разговор с Урсулой фон дер Ляйен сегодня. Обсудили европейский пакет поддержки – график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов. И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом, обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности - написал Зеленский.

Украина получит до €6 млрд на дроны в первом оборонном пакете из кредита ЕС - фон дер Ляйен

По его словам, "готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности". "Дал соответствующие задачи начальнику Генштаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса", - указал Зеленский.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, после встречи отметила в соцсетях, что "потребности Украины остаются такими же насущными, как и всегда". "Наш кредит ЕС в 90 миллиардов обеспечивает жизненно важное финансирование бюджетных и оборонных нужд. Мы интегрируем наши оборонные отрасли. Мы инвестируем в производство беспилотников в Украине. И мы привлекаем Украину к нашим проектам ЕС по защите от беспилотников и воздушному щиту. Таким образом, ЕС решает эти проблемы напрямую", - указала глава Еврокомиссии.

