Украина получит до €6 млрд на дроны в первом оборонном пакете из кредита ЕС - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Первый оборонный пакет из кредита ЕС на 45 миллиардов евро поступит в этом квартале. Около 6 миллиардов евро из этих средств направят на закупку дронов для ВСУ.

Украина получит до €6 млрд на дроны в первом оборонном пакете из кредита ЕС - фон дер Ляйен

Первый оборонный пакет Украине в рамках утвержденного ЕС 90 миллиардов евро кредита будет направлен на дроны и составит около 6 миллиардов евро, сообщила во время выступления в Европарламенте в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Весной мы сказали, что предоставим кредит в размере 90 миллиардов евро – так или иначе. Теперь мы выполнили это обещание. Мы выделим первый транш в 45 миллиардов евро на 2026 год еще в этом квартале. Одна треть предназначена для бюджетных нужд, две трети – для обороны Украины. Первый оборонный пакет будет направлен на беспилотники из Украины, для Украины – стоимостью около 6 миллиардов евро

- сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что "послание четкое: мы будем продолжать поддерживать храбрый украинский народ и его вооруженные силы".

"Пока россия удваивает свою агрессию, Европа удваивает нашу поддержку Украины", - указала она.

Дополнение

23 апреля ЕС утвердил кредит Украине в 90 миллиардов евро и принял 20-й пакет санкций против россии в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины.

Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства23.04.26, 18:51 • 66048 просмотров

Юлия Шрамко

