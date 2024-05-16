Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram

В четверг, 16 мая, Еврокомиссия открыла официальное производство, чтобы оценить нарушала ли компания Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) в отношении несовершеннолетних. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Детали

В ЕС обеспокоены тем, что алгоритмы Facebook и Instagram могут стимулировать поведенческие зависимости у детей, а также создавать так называемые "эффекты кроличьей норы". Кроме того, Комиссия также обеспокоена методами гарантии возраста и проверки, которые внедряет Meta.

Норвегия запретила Facеbook и Instagram отслеживать данные пользователей для рекламы

Текущее производство касается таких сфер:

Соблюдение компанией Meta обязательств DSA по оценке и уменьшению рисков, вызванных дизайном онлайн-интерфейсов Facebook и Instagram, который может использовать слабые стороны и неопытность несовершеннолетних и вызывать привыкание и/или усиливать так называемый эффект "кроличьей норы" .



Соответствие Meta требованиям DSA относительно смягчающих мер для предотвращения доступа несовершеннолетних к неприемлемому контенту, в частности инструментов проверки возраста, которые использует Meta, которые могут быть неразумными, пропорциональными и эффективными.



Соблюдение Meta обязательств DSA по введению соответствующих и пропорциональных мер для обеспечения высокого уровня конфиденциальности, безопасности и безопасности для несовершеннолетних , в частности, в отношении настроек конфиденциальности по умолчанию для несовершеннолетних в рамках разработки и функционирования их рекомендательных систем.

Отмечается, что Еврокомиссия в первоочередном порядке проведет углубленное расследование и продолжит собирать доказательства, например, отправляя дополнительные запросы на информацию, проводя интервью или проверки.

Дополнение

В Еврокомиссии добавляют, что уже не впервые прибегают к таким действиям против Meta. В частности 30 апреля в ЕС открыли производство против Facebook и Instagram относительно обманчивой рекламы, политического контента, механизмов оповещения и действий, доступа к данным для исследователей.

Кроме того, производство касается отсутствия эффективного стороннего общественного дискурса в режиме реального времени и инструмента мониторинга накануне выборов в Европейский парламент.

Напомним

ЕС вводит новые правила, которые требуют от социальных медиаплатформ, таких как X, TikTok, Facebook и других, принять меры для уменьшения рисков для выборов, или им грозят штрафы в размере до 6% от их годового глобального оборота.