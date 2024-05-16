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Єврокомісія відкрила провадження проти Meta щодо захисту прав неповнолітніх у Facebook й Instagram

Єврокомісія відкрила провадження проти Meta щодо захисту прав неповнолітніх у Facebook й Instagram

Київ • УНН

 • 19703 перегляди

Європейська комісія розпочала розслідування щодо того, чи порушили Facebook та Instagram компанії Meta Закон про цифрові послуги, не захистивши неповнолітніх від алгоритмів, що викликають залежність, неприйнятного контенту та порушень приватності.

У четвер, 16 травня, Єврокомісія відкрила офіційне провадження, щоб оцінити чи порушувала компанія Meta, яка є власником соцмереж Facebook і Instagram, порушила Закон про цифрові послуги (DSA) щодо неповнолітніх. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єврокомісії.

Деталі

В ЄС стурбовані тим, що алгоритми Facebook та Instagram можуть стимулювати поведінкові залежності у дітей, а також створювати так звані "ефекти кролячої нори". Крім того, Комісія також стурбована методами гарантії віку та перевірки, які впроваджує Meta.

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Поточне провадження стосується таких сфер: 

  • Дотримання компанією Meta зобов’язань DSA щодо оцінки та зменшення ризиків, спричинених дизайном онлайн-інтерфейсів Facebook та Instagram, який може використовувати слабкі сторони та недосвідченість неповнолітніх і спричиняти звикання та/або посилювати так званий ефект «кролячої нори» .
  • Відповідність Meta вимогам DSA щодо пом’якшувальних заходів для запобігання доступу неповнолітніх до неприйнятного вмісту, зокрема інструментів перевірки віку, які використовує Meta, які можуть бути нерозумними, пропорційними та ефективними.
  • Дотримання компанією Meta зобов’язань DSA щодо введення відповідних і пропорційних заходів для забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та безпеки для неповнолітніх , зокрема щодо налаштувань конфіденційності за замовчуванням для неповнолітніх у рамках розробки та функціонування їх систем рекомендацій.

Зазначається, що Єврокомісія в першочерговому порядку проведе поглиблене розслідування та продовжить збирати докази, наприклад, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи інтерв’ю чи перевірки. 

Доповнення 

В Єврокомісії додають, що вже не вперше вдаються до таких дій проти Meta. Зокрема 30 квітня в ЄС відкрили провадження проти Facebook та Instagram щодо оманливої ​​реклами, політичного контенту, механізмів сповіщення та дій, доступу до даних для дослідників.

Окрім того, провадження стосується відсутності ефективного стороннього громадського дискурсу в режимі реального часу та інструменту моніторингу напередодні виборів до Європейського парламенту. 

Нагадаємо

ЄС запроваджує нові правила, які вимагають від соціальних медіаплатформ, таких як X, TikTok, Facebook та інших, вжити заходів для зменшення ризиків для виборів, або їм загрожують штрафи в розмірі до 6% від їхнього річного глобального обороту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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