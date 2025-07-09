Еврокомиссар по правам человека заявил о выборочной мобилизации в Украине и других нарушениях - меморандум

Системные нарушения прав человека во время мобилизации в Украине констатировал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти. Факты нарушений зафиксированы в меморандуме о соблюдении прав человека для установления мира, который опубликован на сайте Офиса Совета Европы в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ.

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По его словам, многочисленные случаи избирательного военного набора в Украине и другие нарушения во время мобилизации вызывают серьезное беспокойство и требуют немедленной реакции украинских властей.

В документе отмечается, что сообщения о злоупотреблениях во время военного призыва поступают на регулярной основе. Комиссар указал, что к нему поступали обращения с информацией об избиениях, насильственных задержаниях, содержании людей без связи с внешним миром, отказе в доступе к правовой помощи, а также о принудительной мобилизации лиц с инвалидностью.

Украинские власти должны ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в частности путем введения независимого надзора для мониторинга военного набора и посещения любых мест, где новобранцы могут быть лишены свободы. Всем офицерам военного набора следует донести четкое сообщение о нулевой терпимости к пыткам или другому жестокому обращению и пройти обучение по обращению с людьми с соблюдением прав человека - говорится в документе.

По словам О’Флаэрти, он получал сигналы о пытках и смертельных случаях, связанных с призывом на военную службу. Хотя Украина имеет право проводить мобилизацию в рамках действующего законодательства, комиссар считает такие сообщения чрезвычайно тревожными и призывает власти к оперативному и тщательному расследованию каждого случая.

Он отметил, что масштаб проблемы свидетельствует о необходимости в более глубоком комплексном подходе, чем просто предоставление рекомендаций военным комиссариатам или вербовщикам.

О’Флаэрти также выразил обеспокоенность по поводу информации о случаях запугивания и преследований, которые могли быть осуществлены в отношении журналистов, юристов, представителей гражданского общества, политиков и других активных граждан, открыто критикующих действия властей. Он считает необходимым не только тщательно расследовать такие случаи, но и обратить внимание на использование мобилизации как инструмента давления, что может подорвать свободу слова и ослабить институты гражданского общества.

Отмечается, что комиссар посещал Украину с 17 по 21 марта. Во время визита Комиссар О’Флаэрти провел встречи с представителями министерств, ведомств и гражданского общества Украины. Он подчеркнул, что интеграция прав человека во все этапы будущих мирных переговоров является необходимым условием. По его убеждению, без соблюдения международной системы защиты прав человека невозможно достичь справедливого, устойчивого и действенного мира.

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В украинском МИД отреагировали на замечания и рекомендации еврокомиссара

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на меморандум Комиссара Совета Европы по правам человека по итогам его визита в Украину. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что МИД принял к сведению Меморандум еврокомиссара.

В министерстве подчеркнули, что Украина внимательно изучит оценки еврокомиссара. И отметили, что защита прав человека в условиях продолжающейся российской агрессии приобретает дополнительную важность. При этом должны в полной мере учитываться потребности обеспечения обороноспособности государства и особенности военного положения.

Подчеркиваем, что именно неспровоцированная и неоправданная военная агрессия россии против Украины, которая грубо нарушила международное право и принципы Устава ООН, а также подорвала европейскую и глобальную безопасность и стабильность, привела к некоторым ограничениям прав и свобод в Украине. Об их содержании и объеме Украина регулярно информирует депозитариев Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод — Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Совета Европы - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве добавили, что органы исполнительной власти Украины вместе с гражданским обществом работают над обновлением Национальной стратегии в сфере прав человека, которая будет учитывать новые реалии.

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