Еврокомиссар по правам человека заявил о выборочной мобилизации в Украине и других нарушениях - меморандум

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 5131 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 17685 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 38827 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 24899 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 62830 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 46390 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 65804 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 88846 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 196411 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 142413 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.8м/с
48%
742мм
Популярные новости
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 95191 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны9 июля, 08:28 • 65951 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 69491 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 34287 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 21093 просмотра
публикации
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах нашего государства14:59 • 1718 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 21209 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 38894 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 196440 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 248431 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 69576 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 231993 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 414317 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 245610 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 355804 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Еврокомиссар по правам человека заявил о выборочной мобилизации в Украине и других нарушениях - меморандум

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти зафиксировал системные нарушения прав человека во время мобилизации в Украине, включая избирательность и злоупотребления. МИД Украины принял к сведению меморандум, подчеркивая важность защиты прав человека в условиях военного положения.

Еврокомиссар по правам человека заявил о выборочной мобилизации в Украине и других нарушениях - меморандум

Системные нарушения прав человека во время мобилизации в Украине констатировал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти. Факты нарушений зафиксированы в меморандуме о соблюдении прав человека для установления мира, который опубликован на сайте Офиса Совета Европы в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ.

Детали

По его словам, многочисленные случаи избирательного военного набора в Украине и другие нарушения во время мобилизации вызывают серьезное беспокойство и требуют немедленной реакции украинских властей.

В документе отмечается, что сообщения о злоупотреблениях во время военного призыва поступают на регулярной основе. Комиссар указал, что к нему поступали обращения с информацией об избиениях, насильственных задержаниях, содержании людей без связи с внешним миром, отказе в доступе к правовой помощи, а также о принудительной мобилизации лиц с инвалидностью.

Украинские власти должны ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в частности путем введения независимого надзора для мониторинга военного набора и посещения любых мест, где новобранцы могут быть лишены свободы. Всем офицерам военного набора следует донести четкое сообщение о нулевой терпимости к пыткам или другому жестокому обращению и пройти обучение по обращению с людьми с соблюдением прав человека

- говорится в документе.

По словам О’Флаэрти, он получал сигналы о пытках и смертельных случаях, связанных с призывом на военную службу. Хотя Украина имеет право проводить мобилизацию в рамках действующего законодательства, комиссар считает такие сообщения чрезвычайно тревожными и призывает власти к оперативному и тщательному расследованию каждого случая.

Он отметил, что масштаб проблемы свидетельствует о необходимости в более глубоком комплексном подходе, чем просто предоставление рекомендаций военным комиссариатам или вербовщикам.

О’Флаэрти также выразил обеспокоенность по поводу информации о случаях запугивания и преследований, которые могли быть осуществлены в отношении журналистов, юристов, представителей гражданского общества, политиков и других активных граждан, открыто критикующих действия властей. Он считает необходимым не только тщательно расследовать такие случаи, но и обратить внимание на использование мобилизации как инструмента давления, что может подорвать свободу слова и ослабить институты гражданского общества.

Отмечается, что комиссар посещал Украину с 17 по 21 марта. Во время визита Комиссар О’Флаэрти провел встречи с представителями министерств, ведомств и гражданского общества Украины. Он подчеркнул, что интеграция прав человека во все этапы будущих мирных переговоров является необходимым условием. По его убеждению, без соблюдения международной системы защиты прав человека невозможно достичь справедливого, устойчивого и действенного мира.

Понад 50 військових з ТЦК притягнули до відповідальності: Лубінець озвучив деталі

02.07.25, 13:32 • 1146 просмотров

В украинском МИД отреагировали на замечания и рекомендации еврокомиссара

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на меморандум Комиссара Совета Европы по правам человека по итогам его визита в Украину. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что МИД принял к сведению Меморандум еврокомиссара.

В министерстве подчеркнули, что Украина внимательно изучит оценки еврокомиссара. И отметили, что защита прав человека в условиях продолжающейся российской агрессии приобретает дополнительную важность. При этом должны в полной мере учитываться потребности обеспечения обороноспособности государства и особенности военного положения.

Подчеркиваем, что именно неспровоцированная и неоправданная военная агрессия россии против Украины, которая грубо нарушила международное право и принципы Устава ООН, а также подорвала европейскую и глобальную безопасность и стабильность, привела к некоторым ограничениям прав и свобод в Украине. Об их содержании и объеме Украина регулярно информирует депозитариев Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод — Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Совета Европы

- говорится в комментарии МИД.

В ведомстве добавили, что органы исполнительной власти Украины вместе с гражданским обществом работают над обновлением Национальной стратегии в сфере прав человека, которая будет учитывать новые реалии.

Почти 1000 дел открыто в отношении военнослужащих ТЦК19.06.25, 16:54 • 3551 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойнаполитика
Совет Европы
Организация Объединенных Наций
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9