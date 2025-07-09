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Єврокоміссар з прав людини заявив про вибіркову мобілізацію в Україні та інші порушення - меморандум

Київ • УНН

 • 509 перегляди

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті зафіксував системні порушення прав людини під час мобілізації в Україні, включаючи вибірковість та зловживання. МЗС України взяло до уваги меморандум, наголошуючи на важливості захисту прав людини в умовах воєнного стану.

Єврокоміссар з прав людини заявив про вибіркову мобілізацію в Україні та інші порушення - меморандум

Системні порушення прав людини під час мобілізації в Україні констатував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті. Факти порушень зафіксовані у меморандум щодо дотримання прав людини задля встановлення миру, який оприлюднив сайті Офісу Ради Європи в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на документ.

Деталі

За його словами, численні випадки вибіркового військового набору в Україні та інші порушення під час мобілізації викликають серйозне занепокоєння і потребують негайної реакції української влади. 

У документі наголошується, що повідомлення про зловживання під час військового призову надходять на регулярній основі. Комісар вказав, що до нього надходили звернення з інформацією про побиття, насильницькі затримання, утримання людей без зв’язку із зовнішнім світом, відмову в доступі до правової допомоги, а також про примусову мобілізацію осіб із інвалідністю.

Українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини

- йдеться у документі.

За словами О’Флаерті, він отримував  сигнали про катування та смертельні випадки, пов’язані з призовом на військову службу. Хоча Україна має право проводити мобілізацію в межах чинного законодавства, комісар вважає такі повідомлення надзвичайно тривожними та закликає владу до оперативного і ретельного розслідування кожного випадку.

Він зазначив, що масштаб проблеми свідчить про потребу у глибшому комплексному підході, ніж просто надання рекомендацій військовим комісаріатам чи вербувальникам.

О’Флаерті також висловив занепокоєння щодо інформації про випадки залякування і переслідувань, які могли бути здійснені щодо журналістів, юристів, представників громадянського суспільства, політиків та інших активних громадян, що відкрито критикують дії влади. Він вважає за необхідне не лише ретельно розслідувати такі випадки, а й звернути увагу на використання мобілізації як інструменту тиску, що може підірвати свободу слова та послабити інститути громадянського суспільства.

Зазначається, що комісара відвідував Україну з 17 по 21 березня. Під час візиту Комісар О’Флаерті провів зустрічі з представниками міністерств, відомств та громадянського суспільства України. Він підкреслив, що інтеграція прав людини у всі етапи майбутніх мирних переговорів є необхідною умовою. На його переконання, без дотримання міжнародної системи захисту прав людини неможливо досягти справедливого, стійкого та дієвого миру.

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В українському МЗС відреагували на зауваження та рекомендації єврокомісара

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на меморандум Комісара Ради Європи з прав людини за підсумками його візиту в Україну. В українському дипломатичному відомстві зазначли, що МЗС взяло до уваги Меморандум єврокомісара.

У міністерстві наголосили, що Україна уважно вивчить оцінки єврокомісара. І зауважили, що захист прав людини в умовах триваючої російської агресії набуває додаткової важливості. При цьому мають повною мірою враховуватися потреби забезпечення обороноздатності держави та особливості воєнного стану.

Наголошуємо, що саме неспровокована і невиправдана воєнна агресія Росії проти України, яка грубо порушила міжнародне право і принципи Статуту ООН, а також підірвала європейську і глобальну безпеку й стабільність, призвела до деяких обмежень прав і свобод в Україні. Про їхній зміст та обсяг Україна регулярно інформує депозитаріїв Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод — Генерального секретаря ООН та Генерального секретаря Ради Європи

- йдеться у коментарі МЗС.

У відомстві додали, що органи виконавчої влади України разом з громадянським суспільством працюють над оновленням Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховуватиме нові реалії.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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