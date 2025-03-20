Еврокомиссар Домбровскис прибыл в Киев

Европейский комиссар по экономике и производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис сообщил о прибытии в Украину в четверг, 20 марта. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Вернулся в Киев на второй платеж ЕС Украине в рамках кредитной инициативы ERA под руководством G7 на сумму EUR1 млрд. Украинцы должны быть свободными в выборе будущего в центре Европы - написал Домбровскис.

Домбровскис заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

Напомним

20 марта Еврокомиссия выделила Украине дополнительный транш в 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Средства будут погашены за счет доходов от обездвиженных активов рф.