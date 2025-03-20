Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених активів рф

Європейська комісія надає Україні ще 1 мільярд євро в межах своєї частини ініціативи G7 щодо кредиту, який має бути погашений за рахунок надходжень від заморожених російських активів, повідомили у євроінституції 20 березня, пише УНН.

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"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні додатковий транш обсягом 1 мільярда євро своєї виняткової позики макрофінансової допомоги (MFA), яка має бути погашена за рахунок надходжень від знерухомлених державних активів росії в ЄС, що зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни росії проти України", - ідеться у повідомленні.

Загалом макрофін становить 18,1 мільярда євро, що представляє внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Групи семи", яка спільно має на меті надати приблизно 45 мільярдів євро фінансової підтримки Україні.

З цією виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в межах цього макрофіну, з початку року, як вказано, досягне 4 мільярдів євро.

"Тривають переговори з Україною щодо графіка наступних виплат. Єврокомісія готова передати решту коштів MFA відповідно до потреб країни, як того закликали європейські лідери на спеціальній Європейській раді на початку цього місяця", - ідеться у повідомленні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала: "Сьогоднішнім платежем обсягом 1 мільярда євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни залишатися на курсі та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".