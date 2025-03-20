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Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених активів рф

Київ • УНН

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Єврокомісія виділила Україні додатковий транш у 1 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги. Кошти будуть погашені за рахунок доходів від знерухомлених активів рф.

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених активів рф

Європейська комісія надає Україні ще 1 мільярд євро в межах своєї частини ініціативи G7 щодо кредиту, який має бути погашений за рахунок надходжень від заморожених російських активів, повідомили у євроінституції 20 березня, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні додатковий транш обсягом 1 мільярда євро своєї виняткової позики макрофінансової допомоги (MFA), яка має бути погашена за рахунок надходжень від знерухомлених державних активів росії в ЄС, що зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни росії проти України", - ідеться у повідомленні.

Загалом макрофін становить 18,1 мільярда євро, що представляє внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Групи семи", яка спільно має на меті надати приблизно 45 мільярдів євро фінансової підтримки Україні.

З цією виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в межах цього макрофіну, з початку року, як вказано, досягне 4 мільярдів євро.

"Тривають переговори з Україною щодо графіка наступних виплат. Єврокомісія готова передати решту коштів MFA відповідно до потреб країни, як того закликали європейські лідери на спеціальній Європейській раді на початку цього місяця", - ідеться у повідомленні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала: "Сьогоднішнім платежем обсягом 1 мільярда євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни залишатися на курсі та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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