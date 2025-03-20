Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов рф

Европейская комиссия предоставляет Украине еще 1 миллиард евро в рамках своей части инициативы G7 по кредиту, который должен быть погашен за счет поступлений от замороженных российских активов, сообщили в евроинституте 20 марта, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиард евро своей исключительной ссуды макрофинансовой помощи (MFA), которая должна быть погашена за счет поступлений от обездвиженных государственных активов россии в ЕС, что укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны россии против Украины", - говорится в сообщении.

В целом макрофин составляет 18,1 миллиарда евро, что представляет вклад ЕС в инициативу ERA под руководством "Группы семи", которая совместно имеет целью предоставить примерно 45 миллиардов евро финансовой поддержки Украине.

С этой выплатой общий объем займов, предоставленных Еврокомиссией Украине в рамках этого макрофина, с начала года, как указано, достигнет 4 миллиардов евро.

"Продолжаются переговоры с Украиной относительно графика следующих выплат. Еврокомиссия готова передать остальные средства MFA в соответствии с потребностями страны, как того призвали европейские лидеры на специальном Европейском совете в начале этого месяца", - говорится в сообщении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала: "Сегодняшним платежом в размере 1 миллиард евро мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны оставаться на курсе и восстанавливать критическую инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".