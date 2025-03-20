Єврокомісар Домбровскіс прибув до Києва
Київ • УНН
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс прибув до Києва для виділення Україні другого траншу в 1 млрд євро в рамках кредитної програми ERA під егідою G7. Він запевнив у подальшій підтримці України з боку ЄС.
Європейський комісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс повідомив про прибуття в Україну в четвер, 20 березня. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Повернувся до Києва на другий платіж ЄС Україні в рамках кредитної ініціативи ERA під керівництвом G7 на суму EUR1 млрд. Українці мають бути вільними у виборі майбутнього в центрі Європи
Домбровскіс запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.
Нагадаємо
20 березня Єврокомісія виділила Україні додатковий транш у 1 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги. Кошти будуть погашені за рахунок доходів від знерухомлених активів рф.