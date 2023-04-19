Еврокомиссия намерена запретить ввоз из Украины четырех агрокультур – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Еврокомиссия готова использовать чрезвычайные полномочия для запрета ввоза из Украины четырех продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
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«Комиссия использует чрезвычайные полномочия для запрета ввоза из Украины четырех продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Решение на уровне ЕС заменит односторонние решения о запрете импорта, принятые Польшей, Венгрией и Словакией и объявленные Болгарией и Румынией», - говориться в сообщении.
Отмечается, что комиссия также объявила, что начинает расследование других, как она описала, чувствительных продуктов, которые ввозятся в ЕС из Украины.
Дополнение
Государства-члены Европейского Союза Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевых товаров.
Румыния введет таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины, не введя запрета на импорт.