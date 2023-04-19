Єврокомісія має намір заборонити ввезення з України чотирьох агрокультур - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Єврокомісія готова використати надзвичайні повноваження для заборони ввезення з України чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
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«Комісія використає надзвичайні повноваження для заборони ввезення з України чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Рішення на рівні ЄС замінить односторонні рішення про заборону імпорту, ухвалені Польщею, Угорщиною і Словаччиною та оголошені Болгарією і Румунією», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що комісія також оголосила, що починає розслідування інших, як вона описала, чутливих продуктів, що ввозяться в ЄС з України.
Доповнення
Держави-члени Європейського Союзу Польща, Угорщина і Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від припливу дешевших товарів.
Румунія введе митний контроль всієї агропродовольчої продукції, що надходить з України, не ввівши заборони на імпорт.