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Єврокомісія має намір заборонити ввезення з України чотирьох агрокультур - ЗМІ

Єврокомісія має намір заборонити ввезення з України чотирьох агрокультур - ЗМІ

Київ • УНН

 • 362654 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Єврокомісія готова використати надзвичайні повноваження для заборони ввезення з України чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Цитата

«Комісія використає надзвичайні повноваження для заборони ввезення з України чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Рішення на рівні ЄС замінить односторонні рішення про заборону імпорту, ухвалені Польщею, Угорщиною і Словаччиною та оголошені Болгарією і Румунією», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія також оголосила, що починає розслідування інших, як вона описала, чутливих продуктів, що ввозяться в ЄС з України.

Доповнення

Держави-члени Європейського Союзу Польща, Угорщина і Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від припливу дешевших товарів.

Румунія введе митний контроль всієї агропродовольчої продукції, що надходить з України, не ввівши заборони на імпорт.

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