Еврокомиссар Хан в ноябре посетит Украину

"Еврокомиссар Йоханнес Хан с официальным двусторонним визитом 9 ноября посетит Украину", - сказано в сообщении.



Подробности визита пока не известны.

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Ранее, Ган заявил, что Украина должна ввести те реформы, которые предусмотрены в Национальной экономической стратегии до 2020 года до середины июля 2018 года, а ЕС будет помогать Украине с проведением антикоррупционных реформ.



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