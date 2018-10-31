Еврокомиссар Хан в ноябре посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан 9 ноября посетит Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
"Еврокомиссар Йоханнес Хан с официальным двусторонним визитом 9 ноября посетит Украину", - сказано в сообщении.
Подробности визита пока не известны.
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Ранее, Ган заявил, что Украина должна ввести те реформы, которые предусмотрены в Национальной экономической стратегии до 2020 года до середины июля 2018 года, а ЕС будет помогать Украине с проведением антикоррупционных реформ.
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