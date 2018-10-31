Єврокомісар Ган в листопаді відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган 9 листопада відвідає Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
"Єврокомісар Йоганнес Ган з офіційним двостороннім візитом 9 листопада відвідає Україну", - сказано у повідомлені.
Подробиці візиту наразі не відомі.
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Раніше, Ган заявляв, що Україна повинна запровадити ті реформи, які передбачені в Національній економічній стратегії до 2020 року до середини липня 2018 року, а ЄС буде допомагати Україні з проведенням антикорупційних реформ.
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