Евро рада утвердила новый состав Еврокомиссии: кто вошел в команду фон дер Ляйен
Киев • УНН
Европейский совет назначил новый состав Еврокомиссии на период с декабря 2024 по октябрь 2029 года. Урсула фон дер Ляйен остается президентом, а Кая Каллас станет верховным представителем по иностранным делам.
Европейский совет назначил новый состав Европейской комиссии-второй при президенте Урсуле фон дер Ляйен, сообщается на сайте евроинституции, пишет УНН.
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"Европейский совет сегодня по письменной процедуре назначил Европейскую комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года. Президентом Еврокомиссии будет Урсула фон дер Ляйен (Германия), а верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности - Кая Каллас (Эстония)", - сообщили в Еврорадио.
Другими членами Еврокомиссии, как отмечается, будут:
* Магнус Бруннер (Австрия)
* Аджа Лябиб (Бельгия)
* Екатерина Спасова Гечева-Захариева (Болгария)
* Дубравка Шуица (Хорватия)
* Константинос Кадис (Кипр)
* Юзеф Сикела (Чехия)
* Дэн Йоргенсен (Дания)
* * Хенна Мария Вирккунен (Финляндия)
* Стефан Сежурне (Франция)
* Апостолос Цизикостас (Греция)
* Оливер Варгеи (Венгрия)
* Майкл Макграт (Ирландия)
* * Раффаэле Фитто (Италия)
* Валдис Домбровскис (Латвия)
* Андрюс Кубилюс (Литва)
* Кристоф Хансен (Люксембург)
* Глен Микаллеф (Мальта)
* Вопке Бастиан Хукстр (Нидерланды)
* Петр Аркадиуш Серафин (Польша)
* Мария Луис Казанова Моргадо Диас де Альбукерке (Португалия)
* Роксана Минзату (Румыния)
* Марош Шефчович (Словакия)
* Марта Кос (Словения)
* Тереза Рибера Родригес (Испания)
* Джессика Розвол (Швеция)
"Это произошло после согласия, предоставленного 27 ноября 2024 года Европейским парламентом", - указали в евроинституции.
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