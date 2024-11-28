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Евро рада утвердила новый состав Еврокомиссии: кто вошел в команду фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 891 просмотра

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Европейский совет назначил новый состав Еврокомиссии на период с декабря 2024 по октябрь 2029 года. Урсула фон дер Ляйен остается президентом, а Кая Каллас станет верховным представителем по иностранным делам.

Европейский совет назначил новый состав Европейской комиссии-второй при президенте Урсуле фон дер Ляйен, сообщается на сайте евроинституции, пишет УНН.

детали

"Европейский совет сегодня по письменной процедуре назначил Европейскую комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года. Президентом Еврокомиссии будет Урсула фон дер Ляйен (Германия), а верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности - Кая Каллас (Эстония)", - сообщили в Еврорадио.

Другими членами Еврокомиссии, как отмечается, будут:

* Магнус Бруннер (Австрия)

* Аджа Лябиб (Бельгия)

* Екатерина Спасова Гечева-Захариева (Болгария)

* Дубравка Шуица (Хорватия)

* Константинос Кадис (Кипр)

* Юзеф Сикела (Чехия)

* Дэн Йоргенсен (Дания)

* * Хенна Мария Вирккунен (Финляндия)

* Стефан Сежурне (Франция)

* Апостолос Цизикостас (Греция)

* Оливер Варгеи (Венгрия)

* Майкл Макграт (Ирландия)

* * Раффаэле Фитто (Италия)

* Валдис Домбровскис (Латвия)

* Андрюс Кубилюс (Литва)

* Кристоф Хансен (Люксембург)

* Глен Микаллеф (Мальта)

* Вопке Бастиан Хукстр (Нидерланды)

* Петр Аркадиуш Серафин (Польша)

* Мария Луис Казанова Моргадо Диас де Альбукерке (Португалия)

* Роксана Минзату (Румыния)

* Марош Шефчович (Словакия)

* Марта Кос (Словения)

* Тереза Рибера Родригес (Испания)

* Джессика Розвол (Швеция)

"Это произошло после согласия, предоставленного 27 ноября 2024 года Европейским парламентом", - указали в евроинституции.

Зеленский о новом составе Еврокомиссии: под ее руководством Украина достигнет членства в ЕС27 нояб. 2024, 13:35 • 16436 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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