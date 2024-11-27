Зеленский о новом составе Еврокомиссии: под ее руководством Украина достигнет членства в ЕС

Президент Владимир Зеленский поздравил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава Еврокомиссии, указав, что под ее руководством Украина достигнет членства в ЕС. Об этом сообщает УНН.

Мои искренние поздравления Фон дер Ляйен с утверждением нового состава коллегии комиссаров. Желаю новой Европейской комиссии успехов в укреплении единой Европы и повышении роли ЕС как глобального лидера. Мы надеемся на продолжение нашего продуктивного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина-ЕС. Мы уверены, что под руководством этой Европейской Комиссии Украина достигнет своей конечной стратегической цели-членства в ЕС - написал Зеленский в соцсети X.

Напомним

Европейский парламент утвердил состав Еврокомиссии, второй при президенте Урсуле фон дер Ляйен.



Во время представления программы говорили и о войне рф против Украины.

По поводу продолжающихся войн в Украине, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки фон дер Ляйен сказала, что "Европа должна играть более активную роль во всех этих областях", подчеркнув, что это "нужно больше, чем когда-либо". Укрепление нашей безопасности имеет решающее значение, сказала она, призывая Европу тратить больше на оборону. "Безопасность Европы всегда будет приоритетом этой комиссии", - добавила она.