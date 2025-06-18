Евро-2025 (U-21): молодежная сборная Украины уступает Нидерландам и отправляется домой

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:37 • 13744 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:24 • 35473 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
14:59 • 35756 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
14:42 • 47028 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
14:21 • 44466 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
13:14 • 86240 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 11:40 • 50177 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 61121 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 147529 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 66997 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
50%
746мм
Популярные новости
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении18 июня, 09:07 • 84569 просмотра
Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения18 июня, 10:30 • 40318 просмотра
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News18 июня, 11:20 • 73854 просмотра
Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек12:54 • 50333 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 81210 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 38582 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 81594 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
13:14 • 86256 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 190670 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 415926 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 113900 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 169167 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 179022 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 236781 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187756 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

Евро-2025 (U-21): молодежная сборная Украины уступает Нидерландам и отправляется домой

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Украина уступила Нидерландам 2:0 в последнем матче группы D молодежного чемпионата Европы. Команда заняла третье место в группе и не прошла в четвертьфинал.

Евро-2025 (U-21): молодежная сборная Украины уступает Нидерландам и отправляется домой

Молодежная сборная Украины, уступив в заключительном матче группы D молодежного чемпионата Европы по футболу Нидерландам (2:0), прекратила выступления на турнире, передает УНН.

Детали

До этого поединка, сборная Украины подходила на втором месте в турнирной таблице, которое давало шанс на проход дальше - достаточно было не проиграть нидерландцам, на что, похоже, подопечные Уная Мельгосы и сделали ставку. Матч начался довольно осторожно, не имея почти острых моментов со стороны обеих команд.

Однако, первые моменты начали возникать именно у Нидерландов, когда вингер Нидерландов Миллон Менхоф пробивал по воротам Руслана Нещерета, но мяч пришелся точно в руки голкиперу. Уже через несколько мгновений, все тот же Менхоф ворвался в штрафную, однако пробил во внешнюю сетку ворот.

Все же Нидерланды добились своего на 34-й минуте - Константин Вивчаренко вбросил с аута на Арсения Батагова, который не смог удачно выбить мяч, попав в Кеннета Тейлора, мяч подобрал Рубен ван Боммель, который ворвался в штрафную и прострелил на Лусиано Валенте, который пробил мимо Нещерета - 1:0.

Во втором тайме Украина пыталась атаковать, однако так и не смогли отквитать хотя бы один гол, вместо этого Нидерланды смогли удвоить преимущество - Тейлор протянул мяч из середины поля, и отдал роскошную разрезающую передачу на Тома ван Бергена, который ворвался в штрафную, и элегантно прокинул Нещерета - 2:0.

На 80-й минуте Юри Реггер, вышедший на замену, получил прямую красную за фол на Александре Яцике, однако и это не помогло Украине.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Нидерландов - 2:0.

Дополнение

По результатам трех туров, сборная Украины заняла с 3 очками 3 место в группе, которое не дает возможности пройти дальше. Зато Нидерланды шагают в 1/4, где встретятся со сборной Португалии.

Пары 1/4 выглядят следующим образом:

Португалия - Нидерланды;

Дания - Франция.

Также Испания сыграет с командой, которая заняла второе место в группе В, а Италия с командой, которая заняла 1 место в группе В.

Матчи 1/4 пройдут 21-22 июня.

ФА выдвинула Мудрику обвинения в употреблении допинга: украинца могут дисквалифицировать на 4 года18.06.25, 21:04 • 818 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Дания
Франция
Италия
Испания
Нидерланды
Португалия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9