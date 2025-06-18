Евро-2025 (U-21): молодежная сборная Украины уступает Нидерландам и отправляется домой

Молодежная сборная Украины, уступив в заключительном матче группы D молодежного чемпионата Европы по футболу Нидерландам (2:0), прекратила выступления на турнире, передает УНН.

Детали

До этого поединка, сборная Украины подходила на втором месте в турнирной таблице, которое давало шанс на проход дальше - достаточно было не проиграть нидерландцам, на что, похоже, подопечные Уная Мельгосы и сделали ставку. Матч начался довольно осторожно, не имея почти острых моментов со стороны обеих команд.

Однако, первые моменты начали возникать именно у Нидерландов, когда вингер Нидерландов Миллон Менхоф пробивал по воротам Руслана Нещерета, но мяч пришелся точно в руки голкиперу. Уже через несколько мгновений, все тот же Менхоф ворвался в штрафную, однако пробил во внешнюю сетку ворот.

Все же Нидерланды добились своего на 34-й минуте - Константин Вивчаренко вбросил с аута на Арсения Батагова, который не смог удачно выбить мяч, попав в Кеннета Тейлора, мяч подобрал Рубен ван Боммель, который ворвался в штрафную и прострелил на Лусиано Валенте, который пробил мимо Нещерета - 1:0.

Во втором тайме Украина пыталась атаковать, однако так и не смогли отквитать хотя бы один гол, вместо этого Нидерланды смогли удвоить преимущество - Тейлор протянул мяч из середины поля, и отдал роскошную разрезающую передачу на Тома ван Бергена, который ворвался в штрафную, и элегантно прокинул Нещерета - 2:0.

На 80-й минуте Юри Реггер, вышедший на замену, получил прямую красную за фол на Александре Яцике, однако и это не помогло Украине.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Нидерландов - 2:0.

Дополнение

По результатам трех туров, сборная Украины заняла с 3 очками 3 место в группе, которое не дает возможности пройти дальше. Зато Нидерланды шагают в 1/4, где встретятся со сборной Португалии.

Пары 1/4 выглядят следующим образом:

Португалия - Нидерланды;

Дания - Франция.

Также Испания сыграет с командой, которая заняла второе место в группе В, а Италия с командой, которая заняла 1 место в группе В.

Матчи 1/4 пройдут 21-22 июня.

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