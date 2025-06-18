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Євро-2025 (U-21): молодіжна збірна України поступається Нідерландам та вирушає додому

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Україна поступилася Нідерландам 2:0 у останньому матчі групи D молодіжного чемпіонату Європи. Команда посіла третє місце в групі і не пройшла до чвертьфіналу.

Євро-2025 (U-21): молодіжна збірна України поступається Нідерландам та вирушає додому

Молодіжна збірна України, поступившись у завершальному матчі групи D молодіжного чемпіонату Європи з футболу Нідерландам (2:0), припинила виступи на турнірі, передає УНН.

Деталі

До цього поєдинку, збірна України підходила на другому місці в турнірці, яке давало шанс на прохід далі - достатньо було не програти нідерландцям, на що, схоже, підопічні Уная Мельгоси і зробили ставку. Матч розпочався доволі обережно, не маючи майже гострих моментів зі сторони обох команд.

Проте, перші моменти почали виникати саме у Нідерландів, коли вінгер Нідерландів Міллон Менхоф пробивав по воротах Руслана Нещерета, але м’яч прийшовся точно у руки голкіперу. Вже за декілька миттєвостей, все тей же Менхоф увірвався до штрафного, проте пробив у зовнішню сітку воріт.

Все ж таки Нідерланди добилися свого на 34-й хвилині - Костянтин Вівчаренко вкинув з аута на Арсенія Батагова, який не зміг вдало вибити м’яч, влучивши у Кеннета Тейлора, м’яч підхопив Рубен ван Боммель, який увірвався до штрафного та прострілив на Лусіано Валенте, який пробив повз Нещерета - 1:0.

У другому таймі Україна намагалася атакувати, проте так і не змогли бодай відквитати один гол, натомість Нідерланди змогли подвоїти перевагу - Тейлор протягнув м’яч із середини поля, та віддав розкішну розрізну передачу на Тома ван Бергена, який увірвався до штрафного, та елегантно прокинув Нещерета - 2:0.

На 80-й хвилині Юрі Реггер, який вийшов на заміну, отримав пряму червону за фол на Олександру Яцику, проте і це не допомогло Україні.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Нідерландів - 2:0.

Доповнення

За результатами трьох турів, збірна України зайняла з 3 очками 3 місце в групі, яке не дає можливості пройти далі. Натомість Нідерланди крокують до 1/4, де зустрінуться із збірною Португалії.

Пари 1/4 виглядають наступним чином:

Португалія - Нідерланди;

Данія - Франція.

Також Іспанія зіграє з командою, яка зайняла друге місце в групі В, а Італія з командою, яка зайняла 1 місце в групі В.

Матчі 1/4 пройдуть 21-22 червня.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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