"єВідновлення": для владельцев поврежденного войной жилья выделили еще 665 млн грн

Правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций в рамках "єВідновлення", сообщили в Минразвития в понедельник, пишет УНН.

Детали

Речь идет о 665 миллионах гривен на компенсации за поврежденное жилье. Принятое Кабмином постановление позволяет выделить их из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Благодаря этому планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии", - сообщили в министерстве.

Сколько можно получить на ремонты

Через "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:

категории А (выплаты на текущие ремонты) - до 200 тысяч гривен;

категории Б (выплаты на капитальные ремонты) - от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен - для домов.

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Дополнение

Для реализации "єВідновлення", как указано, всего в государственном бюджете на 2025 год заложено 1 миллиард гривен. Из них на ремонты категории А - 400 миллионов, категории Б - 600 миллионов.

Подробнее о работе программы можно узнать на сайте "єВідновлення".

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