"єВідновлення": для владельцев поврежденного войной жилья выделили еще 665 млн грн
Киев • УНН
Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье. Это позволит восстановить 7 389 жилых помещений.
Правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций в рамках "єВідновлення", сообщили в Минразвития в понедельник, пишет УНН.
Детали
Речь идет о 665 миллионах гривен на компенсации за поврежденное жилье. Принятое Кабмином постановление позволяет выделить их из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
"Благодаря этому планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии", - сообщили в министерстве.
Сколько можно получить на ремонты
Через "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:
- категории А (выплаты на текущие ремонты) - до 200 тысяч гривен;
- категории Б (выплаты на капитальные ремонты) - от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен - для домов.
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Дополнение
Для реализации "єВідновлення", как указано, всего в государственном бюджете на 2025 год заложено 1 миллиард гривен. Из них на ремонты категории А - 400 миллионов, категории Б - 600 миллионов.
Подробнее о работе программы можно узнать на сайте "єВідновлення".
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