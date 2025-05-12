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Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе
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"єВідновлення": для владельцев поврежденного войной жилья выделили еще 665 млн грн

Киев • УНН

 • 2680 просмотра

Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье. Это позволит восстановить 7 389 жилых помещений.

"єВідновлення": для владельцев поврежденного войной жилья выделили еще 665 млн грн

Правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций в рамках "єВідновлення", сообщили в Минразвития в понедельник, пишет УНН.

Детали

Речь идет о 665 миллионах гривен на компенсации за поврежденное жилье. Принятое Кабмином постановление позволяет выделить их из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Благодаря этому планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии", - сообщили в министерстве.

Сколько можно получить на ремонты

Через "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:

  • категории А (выплаты на текущие ремонты) - до 200 тысяч гривен;
    • категории Б (выплаты на капитальные ремонты) - от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен - для домов.

      єВідновлення: выплачено 25 млрд грн, но необходимо расширение на ВОТ – нардеп07.05.25, 15:46 • 5915 просмотров

      Дополнение

      Для реализации "єВідновлення", как указано, всего в государственном бюджете на 2025 год заложено 1 миллиард гривен. Из них на ремонты категории А - 400 миллионов, категории Б - 600 миллионов.

      Подробнее о работе программы можно узнать на сайте "єВідновлення".

      Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма25.02.25, 12:21 • 106792 просмотра

      Юлия Шрамко

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