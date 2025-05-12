"єВідновлення": для власників пошкодженого війною житла виділили ще 665 млн грн
Київ • УНН
Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень.
Уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій в межах "єВідновлення", повідомили у Мінрозвитку у понеділок, пише УНН.
Деталі
Ідеться про 665 мільйонів гривень на компенсації за пошкоджене житло. Ухвалена Кабміном постанова дозволяє виділити їх з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
"Завдяки цьому планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії", - повідомили у міністерстві.
Скільки можна отримати на ремонти
Через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:
- категорії А (виплати на поточні ремонти) - до 200 тисяч гривень;
- категорії Б (виплати на капітальні ремонти) - від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень - для будинків.
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Доповнення
Для реалізації "єВідновлення", як вказано, загалом у державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А - 400 мільйонів, категорії Б - 600 мільйонів.
Детальніше про роботу програми можна дізнатися на сайті "єВідновлення".
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