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"єВідновлення": для власників пошкодженого війною житла виділили ще 665 млн грн

Київ • УНН

 • 2708 перегляди

Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень.

"єВідновлення": для власників пошкодженого війною житла виділили ще 665 млн грн

Уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій в межах "єВідновлення", повідомили у Мінрозвитку у понеділок, пише УНН.

Деталі

Ідеться про 665 мільйонів гривень на компенсації за пошкоджене житло. Ухвалена Кабміном постанова дозволяє виділити їх з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Завдяки цьому планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії", - повідомили у міністерстві.

Скільки можна отримати на ремонти

Через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

  • категорії А (виплати на поточні ремонти) - до 200 тисяч гривень;
    • категорії Б (виплати на капітальні ремонти) - від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень - для будинків.

      єВідновлення: виплачено 25 млрд грн, але потрібне розширення на ТОТ - нардеп07.05.25, 15:46 • 5915 переглядiв

      Доповнення

      Для реалізації "єВідновлення", як вказано, загалом у державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А - 400 мільйонів, категорії Б - 600 мільйонів.

      Детальніше про роботу програми можна дізнатися на сайті "єВідновлення".

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      Юлія Шрамко

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