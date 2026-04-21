Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных, решения готовятся - Зеленский
Киев • УНН
Президент анонсировал изменения для усиления мотивации военных и дополнительное финансирование ВСУ. Также был утвержден перечень следующих операций Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с министром обороны Михаилом Федоровым, по результатам которого сообщил, что готовятся решения для большей мотивации наших военных – как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Говорили сегодня также подробно с министром обороны Украины Федоровым – вместе с военным командованием. Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных – как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым проанализировал обновленные российские планы войны и утвердил перечень наших следующих операций.