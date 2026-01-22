ЕСПЧ признал россию виновной в нарушении права на мирные собрания в оккупированном Крыму
Киев • УНН
ЕСПЧ признал россию ответственной за нарушение прав человека в Крыму по делу Bekirov and Others vs Russia. 43 жителя, преимущественно крымские татары, подверглись незаконным преследованиям и арестам за мирные проукраинские акции.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Bekirov and Others vs Russia, закрепляющее ответственность России за ситуацию с правами человека в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в автономии, пишет УНН.
В деле речь идет о событиях, связанных с участием 43 местных жителей Крыма, большинство из которых являются представителями крымскотатарского народа, в мирных акциях протеста на территории полуострова. Участники собраний стремились публично выразить свою проукраинскую позицию, а также несогласие с политикой оккупационной администрации и системными преследованиями жителей Крыма. Однако вместо реализации гарантированного права на свободу мирных собраний они подвергались незаконным преследованиям и арестам.
Заявители обратились в ЕСПЧ, который признал, что оккупационная администрация действительно нарушила их право на мирные собрания. Кроме того, Суд отметил, что действия российских оккупационных органов, в частности полиции и так называемых «судов», основывались на внутреннем законодательстве РФ, что противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Дело Bekirov and Others v. Russia стало первым решением по существу в индивидуальных делах, связанных с вооруженным конфликтом, а также открывает заявителям возможность получить в будущем возмещение
