ЕСПЧ признал россию виновной в нарушении права на мирные собрания в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Bekirov and Others vs Russia, закрепляющее ответственность России за ситуацию с правами человека в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в автономии, пишет УНН.

В деле речь идет о событиях, связанных с участием 43 местных жителей Крыма, большинство из которых являются представителями крымскотатарского народа, в мирных акциях протеста на территории полуострова. Участники собраний стремились публично выразить свою проукраинскую позицию, а также несогласие с политикой оккупационной администрации и системными преследованиями жителей Крыма. Однако вместо реализации гарантированного права на свободу мирных собраний они подвергались незаконным преследованиям и арестам. - говорится в сообщении.

Заявители обратились в ЕСПЧ, который признал, что оккупационная администрация действительно нарушила их право на мирные собрания. Кроме того, Суд отметил, что действия российских оккупационных органов, в частности полиции и так называемых «судов», основывались на внутреннем законодательстве РФ, что противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дело Bekirov and Others v. Russia стало первым решением по существу в индивидуальных делах, связанных с вооруженным конфликтом, а также открывает заявителям возможность получить в будущем возмещение - отмечается в сообщении.

