ЕСПЧ признал россию виновной в нарушении права на мирные собрания в оккупированном Крыму

11:49
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января22 января, 05:06
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИД22 января, 06:26
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Олег Кипер
Украина
Кривой Рог
Давос
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21 января, 18:19
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней21 января, 15:49
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс

ЕСПЧ признал россию виновной в нарушении права на мирные собрания в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 550 просмотра

ЕСПЧ признал россию ответственной за нарушение прав человека в Крыму по делу Bekirov and Others vs Russia. 43 жителя, преимущественно крымские татары, подверглись незаконным преследованиям и арестам за мирные проукраинские акции.

ЕСПЧ признал россию виновной в нарушении права на мирные собрания в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Bekirov and Others vs Russia, закрепляющее ответственность России за ситуацию с правами человека в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в автономии, пишет УНН.

В деле речь идет о событиях, связанных с участием 43 местных жителей Крыма, большинство из которых являются представителями крымскотатарского народа, в мирных акциях протеста на территории полуострова. Участники собраний стремились публично выразить свою проукраинскую позицию, а также несогласие с политикой оккупационной администрации и системными преследованиями жителей Крыма. Однако вместо реализации гарантированного права на свободу мирных собраний они подвергались незаконным преследованиям и арестам.

- говорится в сообщении.

Заявители обратились в ЕСПЧ, который признал, что оккупационная администрация действительно нарушила их право на мирные собрания. Кроме того, Суд отметил, что действия российских оккупационных органов, в частности полиции и так называемых «судов», основывались на внутреннем законодательстве РФ, что противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дело Bekirov and Others v. Russia стало первым решением по существу в индивидуальных делах, связанных с вооруженным конфликтом, а также открывает заявителям возможность получить в будущем возмещение

- отмечается в сообщении.

ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Приднестровье и обязал выплатить более 100 000 евро24.10.25, 19:07

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Митинги в Украине
Крым
Украина