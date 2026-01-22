ЄСПЛ визнав росію винною у порушенні права на мирні зібрання в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі Bekirov and Others vs Russia, що закріплює відповідальність Росії за ситуацію з правами людини в Криму. Про це повідомляє Представництво президента України в автономії, пише УНН.

У справі йдеться про події, пов’язані з участю 43 місцевих жителів Криму, більшість з яких є представниками кримськотатарського народу, у мирних акціях протесту на території півострова. Учасники зібрань прагнули публічно висловити свою проукраїнську позицію, а також незгоду з політикою окупаційної адміністрації та системними переслідуваннями мешканців Криму. Втім, замість реалізації гарантованого права на свободу мирних зібрань, вони зазнавали незаконних переслідувань та арештів - йдеться у повідомленні.

Заявники звернулися до ЄСПЛ, який визнав, що окупаційна адміністрація дійсно порушила їхнє право на мирні зібрання. Крім того, Суд зазначив, що дії російських окупаційних органів, зокрема поліції та так званих "судів", ґрунтувалися на внутрішньому законодавстві РФ, що суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Справа Bekirov and Others v. Russia стала першим рішенням по суті в індивідуальних справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, а також відкриває заявникам можливість отримати у майбутньому відшкодування - зазначається у повідомленні.

