11:49 • 2356 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 9628 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 3612 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 8066 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 12898 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 19169 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26278 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41163 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39573 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 64985 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄСПЛ визнав росію винною у порушенні права на мирні зібрання в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 398 перегляди

ЄСПЛ визнав росію відповідальною за порушення прав людини в Криму у справі Bekirov and Others vs Russia. 43 мешканці, переважно кримські татари, зазнали незаконних переслідувань та арештів за мирні проукраїнські акції.

ЄСПЛ визнав росію винною у порушенні права на мирні зібрання в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі Bekirov and Others vs Russia, що закріплює відповідальність Росії за ситуацію з правами людини в Криму. Про це повідомляє Представництво президента України в автономії, пише УНН.

У справі йдеться про події, пов’язані з участю 43 місцевих жителів Криму, більшість з яких є представниками кримськотатарського народу, у мирних акціях протесту на території півострова. Учасники зібрань прагнули публічно висловити свою проукраїнську позицію, а також незгоду з політикою окупаційної адміністрації та системними переслідуваннями мешканців Криму. Втім, замість реалізації гарантованого права на свободу мирних зібрань, вони зазнавали незаконних переслідувань та арештів

- йдеться у повідомленні.

Заявники звернулися до ЄСПЛ, який визнав, що окупаційна адміністрація дійсно порушила їхнє право на мирні зібрання. Крім того, Суд зазначив, що дії російських окупаційних органів, зокрема поліції та так званих "судів", ґрунтувалися на внутрішньому законодавстві РФ, що суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Справа Bekirov and Others v. Russia стала першим рішенням по суті в індивідуальних справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, а також відкриває заявникам можливість отримати у майбутньому відшкодування

- зазначається у повідомленні.

ЄСПЛ визнав рф винною у порушенні прав людини в Придністров’ї та зобов’язав виплатити понад 100 000 євро24.10.25, 19:07 • 5539 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Мітинги в Україні
Крим
Україна